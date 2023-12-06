Одна страна выпустит в декабре рублевые облигации

Киргизия 15 декабря разместит на бирже страны рублевые облигации на миллиард

Министерство финансов Киргизии разместит 15 декабря на фондовой бирже страны первый выпуск облигаций в российских рублях, сообщил «Интерфаксу» глава ведомства Алмаз Бакетаев. На самой площадке государственные ценные бумаги начали размещаться с мая текущего года.

Облигации объемом в 1 миллиард рублей будут иметь срок обращения два года и ставку купона 14,5 процента годовых. По словам Бакетаева, выпуск уже обсудили в Москве с 40 российскими инвесторами.

«Выпуск облигаций в рублях может создать прецедент размещения государственных облигаций на КФБ в разных валютах для диверсификации источников финансирования и расширения круга инвесторов», — приводит агентство комментарий чиновника.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года на Мосбирже зафиксировали рост притока средств розничных инвесторов в облигации на 25 процентов, составивший рекордные для российского рынка 273 миллиарда рублей.