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17:58, 6 декабря 2023Экономика

Одна страна выпустит в декабре рублевые облигации

Киргизия 15 декабря разместит на бирже страны рублевые облигации на миллиард

Фото: Сергей Субботин / РИА Новости

Министерство финансов Киргизии разместит 15 декабря на фондовой бирже страны первый выпуск облигаций в российских рублях, сообщил «Интерфаксу» глава ведомства Алмаз Бакетаев. На самой площадке государственные ценные бумаги начали размещаться с мая текущего года.

Облигации объемом в 1 миллиард рублей будут иметь срок обращения два года и ставку купона 14,5 процента годовых. По словам Бакетаева, выпуск уже обсудили в Москве с 40 российскими инвесторами.

«Выпуск облигаций в рублях может создать прецедент размещения государственных облигаций на КФБ в разных валютах для диверсификации источников финансирования и расширения круга инвесторов», — приводит агентство комментарий чиновника.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2023 года на Мосбирже зафиксировали рост притока средств розничных инвесторов в облигации на 25 процентов, составивший рекордные для российского рынка 273 миллиарда рублей.

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      Дмитрий Воронин
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