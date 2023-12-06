Пилот пытался выключить двигатели самолета в полете и пошел под суд

CBS News: пилот в депрессии пытался выключить двигатели самолета и пошел под суд

Страдавший от депрессии пилот попытался выключить двигатели самолета Alaska Airlines во время полета и пошел под суд по 83 пунктам обвинения. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что 44-летнему Джозефу Дэвиду Эмерсону предъявят окончательное обвинение в четверг, 7 декабря, в Орегоне. Адвокаты пытаются добиться его освобождения из тюрьмы и разрешения вернуться в свой дом в Калифорнии на время рассмотрения дела.

«Капитан Эмерсон думал, что он во сне: его действия были предприняты в целенаправленной попытке проснуться от этого сна и вернуться домой к своей семье», — объяснили защитники подсудимого.

Инцидент с Эмерсоном произошел в октябре на борту лайнера, на котором он летел в качестве пассажира из Эверетта в Сан-Франциско. Он рассказал следователям, что лечился от депрессии психоделическими грибами, которые принял за два дня до полета. Кроме того, Эмерсон признался, что не спал более 40 часов.