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11:14, 6 декабря 2023Путешествия

Пилот пытался выключить двигатели самолета в полете и пошел под суд

CBS News: пилот в депрессии пытался выключить двигатели самолета и пошел под суд

Фото: Imagebroker / Globallookpress.com

Страдавший от депрессии пилот попытался выключить двигатели самолета Alaska Airlines во время полета и пошел под суд по 83 пунктам обвинения. Об этом сообщает CBS News.

Уточняется, что 44-летнему Джозефу Дэвиду Эмерсону предъявят окончательное обвинение в четверг, 7 декабря, в Орегоне. Адвокаты пытаются добиться его освобождения из тюрьмы и разрешения вернуться в свой дом в Калифорнии на время рассмотрения дела.

«Капитан Эмерсон думал, что он во сне: его действия были предприняты в целенаправленной попытке проснуться от этого сна и вернуться домой к своей семье», — объяснили защитники подсудимого.

Инцидент с Эмерсоном произошел в октябре на борту лайнера, на котором он летел в качестве пассажира из Эверетта в Сан-Франциско. Он рассказал следователям, что лечился от депрессии психоделическими грибами, которые принял за два дня до полета. Кроме того, Эмерсон признался, что не спал более 40 часов.

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      Зарина Дзагоева
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