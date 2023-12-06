Победителей конкурса «Народный доктор» определили в Подмосковье

Психиатр и анестезиолог-реаниматолог победили в конкурсе «Народный доктор»

В Московской области подведены итоги конкурса «Народный доктор». Голосование проходило на портале «Добродел». Жители региона выбирали лучшего детского и взрослого врача любой специальности, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Ежегодно мы проводим голосование по определению лучших детского и взрослого врача по мнению жителей региона. В этом году в конкурсе участвовали более 25 тыс. медицинских специалистов», — рассказала первый заместитель председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.

По итогам народного голосования победителями стали врач-психиатр Психиатрической больницы №5 Ольга Сиволдаева и врач-анестезиолог-реаниматолог Подольского роддома Татьяна Ляпина. Они получат денежные призы. Голосование проводилось с 7 октября по 6 ноября.