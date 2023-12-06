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09:33, 6 декабря 2023Силовые структуры

После нападения иностранцев на российских студентов в общежитии прошли обыски

В Хабаровске прошли обыски в общежитии после избиения студентов мигрантами

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

После нападения трех иностранных студентов на двух российских правоохранители провели обыски в общежитии Тихоокеанского государственного университета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

После рейда силовики доставили в следственное управление 27 иностранцев. Их допросили и из них выявили троих подозреваемых. Мужчин задержали. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Вечером 28 ноября на российских студентов напали три уроженца Таджикистана, которые также учатся в университете. О причинах конфликта информации не приводится.

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