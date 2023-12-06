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15:18, 6 декабря 2023Силовые структуры

Бойцы спецназа ФСИН России промышляли разбоем на стриптиз-клубы

СКР возбудил дело против спецназовцев за нападение на стриптиз-клуб в Приморье

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Во Владивостоке возбуждено уголовное дело против пятерых сотрудников ФСИН за нападение на развлекательное заведение. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Они подозреваются в совершении преступления по статье 162 УК РФ («Разбой»). По версии следствия, в ноябре фигуранты дела в камуфляжной одежде с оружием и специальными средствами, представившись сотрудниками правоохранительных органов, ворвались в развлекательное заведение и под видом следственно-оперативных мероприятий забрали оттуда деньги.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения. Преступление было выявлено сотрудниками ФСБ и ФСИН.

Задержанные являются бойцами спецназа, которые промышляли разбойными нападениями на стриптиз-клубы Владивостока, уточняет РИА Новости. Они выдавали себя за сотрудников ОМОНа и, угрожая оружием, вымогали у коммерсантов деньги.

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      Любовь Ширижик
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