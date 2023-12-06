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13:41, 6 декабря 2023Моя страна

Путешественник пересек Россию на трискутере и установил рекорд

Россиянин поехал из Петербурга во Владивосток на трискутере и установил рекорд

Фото: Roman Gon / Unsplash

Путешественник Антон Кухта, который летом отправился из Санкт-Петербурга во Владивосток на трискутере, попал в Книгу рекордов России. Об этом сообщает «Первое областное» информагентство.

Трехколесный мотоцикл с кабиной развивает скорость в 55 километров в час. По словам Кухты, он получил сертификат, подтверждающий рекорд. В документе сказано, что путешественник преодолел расстояние до Владивостока в одиночном пробеге на трицикле за наименьшее время.

«Сами производители трискутера из Китая, когда узнали, что мы собираемся преодолеть на нем расстояние более 10 000 километров, покрутили пальцем у виска и сказали: "Вы, русские, чокнутые", мол, транспорт предназначен для города, а не для дальняка. В итоге общими усилиями мы посрамили скептиков и сделали то, что никто не делал ранее», — рассказал путешественник.

Кухта доехал из Путербурга до Владивостока за 63 дня 9 часов 47 минут и 34 секунды.

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      Варвара Кошечкина
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