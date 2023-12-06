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13:28, 6 декабря 2023Моя страна

Редчайший горал попал на видео в российском регионе

Нацпарк «Земля леопарда» опубликовал видео с редчайшим горалом

Национальный парк «Земля леопарда» опубликовал видео с редчайшим горалом. Кадры появились в Telegram-канале дирекции заповедников.

На видео животное крадется по каменистой возвышенности, затем вприпрыжку покидает место съемки. По словам сотрудников нацпарка, за одиннадцать лет работы заповедника это только девятая фиксация горала на видео. Особь, попавшая в кадр, ранее не была зарегистрирована учеными.

В заповедники также объяснили, что это удалось выяснить благодаря природной особенности всех горалов: этих животных можно различить по уникальной форме рогов, неповторимой, как отпечаток пальца у человека.

Амурский горал является чрезвычайно редким животным в России и во всем мире. Он внесен в Международную Красную книгу как уязвимый. Всего в мире, предположительно, насчитывается около 1500 особей.

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      Варвара Кошечкина
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