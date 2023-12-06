Рискующий попасть в узбекскую тюрьму вагнеровец попросил убежища в России

В Свердловской области приняли заявление об убежище от вагнеровца из Узбекистана

Участвовавший в спецоперации боец частной военной компании «Вагнер» Александр Бабков из Ташкента, которому грозит срок в узбекской тюрьме, подал в МВД Свердловской области заявление о временном убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель федерального ведомства Ирина Волк в Telegram.

Она подчеркнула, что это только первый шаг по урегулированию правового статуса Бабкова. Волк заверила, что ее коллеги максимально оперативно доведут процедуру до конца.

Как рассказал сам Бабков, во время службы в зоне спецоперации он изъявил желание получить российское гражданство и подал все необходимые для этого документы, однако в боевых условиях они были утеряны, а мужчину вызвали в Федеральную миграционную службу.

Ранее за Бабкова вступился депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он заявил, что связался с Главным управлением по вопросам миграции МВД России и заверил, что в ближайшее время вагнеровцу будет предоставлено временное убежище, а потом он получит российское гражданство. Политик подчеркнул, что «ни о какой депортации героя и речи не идет».

По словам Бабкова, он вступил в «Вагнер» в сентябре 2022 и участвовал в боях за Артемовск (украинское название — Бахмут). Мужчина утверждает, что в Узбекистане за участие в боевых действиях ему грозит до десяти лет колонии.