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20:53, 6 декабря 2023Среда обитания

Россиян предупредили об опасной погоде

Метеоролог Вильфанд: погода до конца недели будет опасной

Фото: Артем Пряхин / Коммерсантъ

До конца этой недели погода более чем на половине территории России будет опасной. Об этом россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в ходе пресс-конференции, его слова приводит KP.RU.

По словам метеоролога, более чем на 60 процентах территории страны вплоть до воскресенья температура будет на восемь и более градусов ниже климатической нормы. «А отклонение от нормы на семь градусов — это уже опасная погода. Совершенно необычная ситуация!» — отметил он.

Так, на северо-западе России до конца текущей недели температура будет на 7-14 градусов Цельсия ниже нормы и опустится в среднем до минус 20 градусов, а в Архангельске и Республике Коми — до минус 37 градусов. В Центральном округе, особенно на его северо-востоке, отклонение температуры от нормы составит 16-18 градусов, в результате чего по Костромской и Тверской областям ударят морозы до минус 29 градусов. На севере Поволжья столбики термометров опустятся до минус 36 градусов, что на 23 градуса ниже нормы. На севере Урала ожидаются холода до минус 47 градусов, в Сибири — до минус 46. Температура в Якутии, по прогнозам специалиста, прогнозируется до минус 56 градусов.

Причиной столь холодной погоды Вильфанд назвал гигантский антициклон с центром над Уралом и Волгой. Помимо этого, на сложившуюся ситуацию повлиял короткий световой день, в силу которого солнце не успевает прогревать воздух.

Ранее в этот же день Вильфанд сообщил, что предстоящая зима в столице будет характеризоваться большими перепадами температуры.

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      Полина Кислицына
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