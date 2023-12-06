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05:30, 6 декабря 2023Путешествия

Россиянка описала цены в отеле Калининграда фразой «оплатили и прослезились»

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россиянка побывала в Калининграде и была неприятно удивлена ценами в местных отелях. Своими впечатлениями она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации рассказала, что она с семьей выбрала для отдыха сетевой отель Ibis. «Цену, которую хотят за него в Калининграде, считаю неуместной. 14,6 тысячи рублей за трехместный номер без завтраков. У нас было три ночи, поэтому мы оплатили 43,8 тысячи рублей и прослезились», — такими фразами описала свои эмоции туристка.

Кроме того, читательница портала пожаловалась, что не нашла в городе европейского колорита, который рекламируют в туристических проспектах и интернете. Она также посоветовала другим путешественникам не покупать экскурсии, которые предлагают в отелях и буклетах.

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Единственное место, которое поразило россиянку, — Куршская коса. Она призналась, что в этом месте почувствовала себя «на другой планете». При этом Светлогорск и Зеленоградск автора отзыва не впечатлили.

«Калининград, как и большинство курортных мест в России, — очень дорогое место. Не стоит он того, чтобы тратить на него такие деньги», — заключила путешественница.

Ранее другая российская туристка отправилась на отдых в санаторий под Калининградом и раскритиковала лечение, назвав его «цирком». Десятидневная путевка с трехразовым питанием, пятью процедурами в день и доступом к бассейну обошлась ей в 58 тысяч рублей, однако уже по приезде выяснились неприятные нюансы.

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      Марина Черняк
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