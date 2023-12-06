Россиянка ударила по голове четырехмесячного правнука и попала под следствие

Под Орлом пенсионерка ударила четырехмесячного правнука по голове

В Орловской области 68-летняя пенсионерка ударила по голове четырехмесячного правнука. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, ночью 4 декабря пьяная фигуранта в доме в Мценске ударила новорожденного рукой. Родственники малыша вызвали скорую помощь.

Младенца оставили с 73-летней прабабушкой, а та взяла потерпевшего и пошла в гости к младшей сестре, уточняет Telegram-канал Shot. Пенсионерки выпивали, а затем подрались. Тогда 68-летняя женщина и набросилась на мальчика. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, а под глазом — синяк.

Возбуждено дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью»).