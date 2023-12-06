Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:21, 6 декабря 2023Силовые структуры

Российская уголовница заставила детей забитой ею подруги отмывать с пола кровь

В Хабаровске уголовница забила подругу и заставила ее детей отмывать кровь

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В Хабаровске к 14 годам и 9 месяцам колонии строгого режима приговорили 33-летнюю российскую уголовницу, забившую подругу и заставившую ее детей отмывать с пола кровь. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным издания, 26 октября 48-летняя россиянка пришла в гости к ранее судимой подруге вместе с тремя малолетними детьми. Там на протяжении нескольких дней подруги и любовник хозяйки распивали алкоголь. В один из дней, будучи в состоянии алкогольного опьянения, гостья случайно сломала раковину, чем вызвала у уголовницы приступ ярости. Она набросилась на женщину и на протяжении долгого времени избивала ее кулаками, ногами, а также металлической и деревянной палкой. Выжить после такого гостье не удалось.

После учиненной расправы хозяйка заставила любовника вынести тело на балкон, а детям приказала отмывать кровь. Малыши, выбрав удобный момент, послали сообщение старшей сестре, которая жила отдельно, о произошедшем. Поскольку они не могли объяснить, где точно находятся, то прислали фотографию с видом из окна. В итоге полицейские в течение часа смогли установить их местоположение и задержать преступницу.

Выяснилось, что ранее женщина была судима и получила восемь с половиной лет общего режима. Она освободилась лишь за несколько месяцев до случившегося.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Самую красивую девушку в мире обвинили в заговоре против властей. Как «Мисс Вселенная» оказалась в центре скандала?

      Названа знаменитая женщина с самыми идеальными ягодицами

      СК направил на расследование убийства Кивы лучших следователей

      Путин и наследный принц Саудовской Аравии вновь по-братски поздоровались

      В Германии рассказали о беспокойстве в рядах ВСУ

      Байден заявил о планах России атаковать страны НАТО

      Популярный комик рассказал о покупке «части ямы» в ипотеку

      Зеленский пообещал выполнить данные ЕС обещания

      США выделили Украине новый пакет военной помощи

      Байден выступил со спецобращением по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости