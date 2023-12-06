Российская уголовница заставила детей забитой ею подруги отмывать с пола кровь

В Хабаровске уголовница забила подругу и заставила ее детей отмывать кровь

В Хабаровске к 14 годам и 9 месяцам колонии строгого режима приговорили 33-летнюю российскую уголовницу, забившую подругу и заставившую ее детей отмывать с пола кровь. Об этом в среду, 6 декабря, сообщает издание «Комсомольская правда».

По данным издания, 26 октября 48-летняя россиянка пришла в гости к ранее судимой подруге вместе с тремя малолетними детьми. Там на протяжении нескольких дней подруги и любовник хозяйки распивали алкоголь. В один из дней, будучи в состоянии алкогольного опьянения, гостья случайно сломала раковину, чем вызвала у уголовницы приступ ярости. Она набросилась на женщину и на протяжении долгого времени избивала ее кулаками, ногами, а также металлической и деревянной палкой. Выжить после такого гостье не удалось.

После учиненной расправы хозяйка заставила любовника вынести тело на балкон, а детям приказала отмывать кровь. Малыши, выбрав удобный момент, послали сообщение старшей сестре, которая жила отдельно, о произошедшем. Поскольку они не могли объяснить, где точно находятся, то прислали фотографию с видом из окна. В итоге полицейские в течение часа смогли установить их местоположение и задержать преступницу.

Выяснилось, что ранее женщина была судима и получила восемь с половиной лет общего режима. Она освободилась лишь за несколько месяцев до случившегося.