Российских хакеров обвинили во взломе британского ядерного комплекса

Guardian: хакеры из России и Китая могли взломать британский ядерный комплекс

Ядерный комплекс Селлафилд (Sellafield), который называют самым опасным ядерным объектом в Великобритании, мог быть взломан хакерами из России и Китая, сообщает The Guardian.

По данным газеты, впервые нарушения в IT-системах комплекса были обнаружены еще в 2015 году, когда там нашли встроенное вредоносное программное обеспечение, которое может скрываться и использоваться для слежки или атаки на системы. При этом удалось ли установить точные сроки взлома и уничтожить вредоносное ПО, до сих пор неизвестно. Кроме того, сообщается, что руководство Селлафилда скрывало факт взлома. Из-за этого степени рисков для объекта сейчас трудно оценить.

Во взломе обвинили киберпреступников, связанных с Россией и Китаем. При этом вероятные имена или названия группировок не приводятся. Хакеры могли получить доступ к системам перемещения радиоактивных отходов, мониторингу утечек опасных материалов и проверкам на предмет пожаров.

Селлафилд расположен на западе Великобритании на побережье Ирландского моря. Он начал строиться в 1947 году и включал в себя атомную электростанцию. Также там производился плутоний для ядерного оружия, изготавливалось топливо для АЭС. Ныне он используется как склад ядерных отходов. The Guardian пишет, что хранящийся там объем плутония является самым большим в мире. Селлафилд также принимал радиоактивные отходы из других стран. По оценке, на нем работает более 11 000 человек.

В августе сообщалось, что российские и китайские хакеры в результате взлома получили доступ к внутренней системе Министерства иностранных дел Великобритании.