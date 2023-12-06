Сенатор заявил о невозможности полного перехода на цифровые водительские права

В Совете Федерации заявили о невозможности полного перехода на цифровые права

Полностью отказаться от выдачи водительских прав на бумажном носителе и целиком перейти на документы в цифровом виде эксперты считают невозможным. Об этом заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, сообщает ТАСС в среду, 6 декабря.

«Например, что делать, если у водителя разрядился или упал и разбился телефон? Кроме того, очень важный вопрос обеспечения безопасности персональных данных. Есть вопросы, и мы над этим работаем», — отметил сенатор.

Парламентарий напомнил, что проект постановления «О внесении изменений в правила дорожного движения», уравнивающий цифровые и бумажные водительские удостоверения, уже разработан и готовится к передаче в правительство.

Ранее эксперты назвали аргументы в пользу перехода на цифровое удостоверение водителя. В частности, отмечалось, что полноценное его внедрение почти полностью искоренит подделку прав, а также благоприятно скажется на экономической ситуации.