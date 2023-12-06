В России оценили итоги введения налога на сверхприбыль

Силуанов: в бюджет поступило больше 300 млрд рублей от налога на сверхприбыль

Российские компании в результате введения налога на сверхприбыль заплатили более 300 миллиардов рублей. Такую оценку поступлениям в бюджет дал глава Минфина Антон Силуанов, его слова приводит газета «Известия».

«Мы видим, что мера и ожидания от этой меры сработали, общий объем доходов, который мы планировали собрать, в бюджет поступило больше 300 млрд рублей. Если быть точным, на данную неделю 305 млрд рублей», — пояснил глава ведомства.

По словам Силуанова, windfall tax является одноразовым сбором с бизнеса. У компаний есть возможность заплатить налог в 2023 году по ставке пять процентов или в 2024 году, но итоговая ставка увеличится до десяти процентов, напомнил он.

Глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил, что три из четырех российских компаний готовы снизить сумму налога вдвое, заранее перечислив ее в бюджет во время льготного периода. Ранее стало известно, что компании «Норникель» (около 8,3 миллиарда рублей, по информации СМИ) и HeadHunter (268 миллионов рублей, по данным пресс-службы), также планируют это «Россети» (1,6 миллиарда рублей).

Власти ввели разовый сбор (windfall tax) для крупных компаний, средняя доналоговая прибыль которых в 2021-2022 годах превысила миллиард рублей. Бизнес должен заплатить в бюджет 10 процентов от суммы превышения над аналогичным показателем за 2018-2019 годы не позднее 28 января 2024 года. Сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно.