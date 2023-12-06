Спортсмен-колясочник попался с 20 килограммами мефедрона в российском городе

В Татарстане силовики взяли инвалида-колясочника с 20 килограммами мефедрона

В Татарстане силовики задержали инвалида-колясочника с 20 килограммами мефедрона, которые он взялся перевезти из Нижнего Новгорода в Иркутскую область. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, 4 декабря полицейские остановили на трассе М-7 «Волга» автомобиль Honda, за рулем которого был 32-летний Иван. В ходе досмотра между вторым и третьим рядами сидений силовики обнаружили пакет с неизвестным порошком. Экспертиза установила, что там было мефедрон общим весом 20 килограммов.

Задержанный — баскетболист-колясочник из Уссурийска, уточняет Telegram-канал Shot. Он инвалид первой группы после травмы позвоночника. Спортсмен играл в команде по баскетболу на колясках «Спартак-Приморье» и участвовал в чемпионате России.

Наркодилеры специально вышли на него, так как инвалида сложнее заподозрить в перевозке запрещенных веществ, однако спортсмен сам выдал себя после остановки полицейскими на стационарном посту в Казани — он сильно занервничал, чем вызвал подозрения у силовиков и они решили досмотреть его машину.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотиков в особо крупом размере. Примерная стоимость изъятого на черном рынке составляет 60 миллионов рублей. Правоохранительные органы подозревают, что инвалид уже перевозил наркотики.