В Госдуме заговорили о референдуме по вопросу о присоединении Украины к России

В ГД считают, что вопрос присоединения Украины к РФ нужно решать на референдуме

Вопрос о присоединении Украины к России должен решаться на референдуме, этот выбор нужно сделать украинскому народу по примеру жителей Крыма и других новых российских регионов. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя слова американского сенатора Крис Мерфи о возможном возвращении республики под контроль РФ, сообщает в среду, 6 декабря, радиостанция «Говорит Москва».

«Очень жаль, что за Украину решает вопросы сенатор США. Они сегодня довели Украину до самого настоящего краха, она практически в пропасти и как таковая перестала существовать как государство», — посчитал он, добавив, что главное для нашей страны — выполнение задач СВО.

Ранее член Сената Конгресса США от правящей Демократической партии Крис Мерфи высказал мнение, что Украина может стать частью России, а Киев — российским городом, если американские законодатели не согласуют дополнительную помощь бывшей советской республике на 2024 год.