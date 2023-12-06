В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей

В парламент внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей

В Государственную Думу внесен проект постановления об обращении обеих палат парламента к Организации Объединенных Наций (ООН) из-за преступных действий киевского режима. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

В проекте постановления содержится призыв к ООН и парламентам других стран дать оценку действиям Украины в отношении детей, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в данной области.

В документе также отмечается, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, неверной подаче фактов западными СМИ о многочисленных злодеяниях украинских военных «должен быть положен конец».

Проект постановления было разработано в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Документ может быть рассмотрен Государственной Думой на пленарном заседании в четверг, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

В июне сообщалось, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил поручить вице-спикеру нижней палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса.