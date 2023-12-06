Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:46, 6 декабря 2023Россия

В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей

В парламент внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Государственную Думу внесен проект постановления об обращении обеих палат парламента к Организации Объединенных Наций (ООН) из-за преступных действий киевского режима. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

В проекте постановления содержится призыв к ООН и парламентам других стран дать оценку действиям Украины в отношении детей, а также присоединиться к расследованию преступлений Киева в данной области.

В документе также отмечается, что беспрецедентному умалчиванию информации о преступлениях Киева в отношении несовершеннолетних, неверной подаче фактов западными СМИ о многочисленных злодеяниях украинских военных «должен быть положен конец».

Проект постановления было разработано в связи с подготовкой промежуточного доклада парламентской комиссии по расследованию преступлений Киева против детей. Документ может быть рассмотрен Государственной Думой на пленарном заседании в четверг, 7 декабря, сообщает РИА Новости.

В июне сообщалось, что спикер Государственной Думы Вячеслав Володин предложил поручить вице-спикеру нижней палаты Анне Кузнецовой подготовить предложения о проведении парламентского расследования о преступлениях Киева в отношении детей Донбасса.

Что думаешь? Оцени!
      Игорь Дмитров
      Обсудить
      Последние новости

      Adidas и Reebok вернутся в Россию под новым названием. Где и когда откроются первые магазины с товарами брендов?

      В Госдуму внесли проект обращения к ООН из-за преступлений Киева против детей

      Россиянам дали советы по выбору главного новогоднего атрибута

      Израиль заявил о ликвидации половины командиров батальонов ХАМАС в секторе Газа

      Россиянам назвали способы сэкономить на путешествиях в новогодние праздники

      В Госдуме потребовали отказаться от производства муки из мух

      Шарлот из СИЗО извинился перед SHAMAN и Мизулиной

      Володин заявил о необходимости учить девочек варить борщ

      Россиянам посоветовали не кипятить полный чайник без необходимости

      В Молдавии собрались присоединиться к «реестру ущерба» по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости