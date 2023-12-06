В США высказались о стремлении вернуть Гершковича и Уилана

Кирби: США будут делать все возможное для возвращения Гершковича и Уилана

США будут стараться делать все возможное для возвращения из России американских граждан Эвана Гершковича и Пола Уилана. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

«Мы продолжаем делать все возможное, чтобы найти способ вернуть обоих этих джентльменов домой в их семьи», — сказал представитель Белого дома.

Гершковича задержали 30 марта в Екатеринбурге. В отношении него было возбуждено дело по статье о шпионаже. По версии следствия, журналист по заданию США собирал о предприятии российской оборонной промышленности материалы, составляющие государственную тайну.

Пол Уилан был осужден в России за шпионаж в 2018 году и отбывает наказание в ИК-17 в Мордовии.