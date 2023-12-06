Заброшенный во время пандемии сюрреалистичный отель в Европе попал на видео

Европейский отель Ston Easton Park, заброшенный во время пандемии коронавируса в 2020 году, попал на видео британской исследовательницы. Кадры она разместила на своей странице в TikTok, на что обратило внимание издание The Mirror.

Автор ролика показала четырехзвездочную гостиницу, расположенную в городе Бат, Великобритания. По словам девушки, место выглядит сюрреалистичным из-за отсутствия людей. Внутри здания все сохранилось в прежнем виде, однако помещения покрылись пылью. Накрытые столы, застеленные постели и полный бар остались нетронутыми за несколько лет, подчеркнула исследовательница.

Блогерша добавила, что сейчас отель охраняется и даже используется в качестве декораций для съемок полнометражного кино.