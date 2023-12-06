Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:02, 6 декабря 2023Путешествия

Заброшенный во время пандемии сюрреалистичный отель в Европе попал на видео

Европейский отель Ston Easton Park, заброшенный во время пандемии коронавируса в 2020 году, попал на видео британской исследовательницы. Кадры она разместила на своей странице в TikTok, на что обратило внимание издание The Mirror.

Автор ролика показала четырехзвездочную гостиницу, расположенную в городе Бат, Великобритания. По словам девушки, место выглядит сюрреалистичным из-за отсутствия людей. Внутри здания все сохранилось в прежнем виде, однако помещения покрылись пылью. Накрытые столы, застеленные постели и полный бар остались нетронутыми за несколько лет, подчеркнула исследовательница.

Блогерша добавила, что сейчас отель охраняется и даже используется в качестве декораций для съемок полнометражного кино.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Обсудить
      Последние новости

      В Подмосковье нашли тело экс-депутата Верховной Рады. Он просил у Путина убежища и предрекал конец правлению Зеленского

      Айза решила лишить Гуфа родительских прав

      Артемий Лебедев назвал Маска колхозником

      Украина не получила от ЕС половины обещанных снарядов за 2023 год

      Экс-депутат Рады прокомментировал убийство Кивы словами «велась охота»

      Киллер инсценировал убийство режиссера и помог ФБР арестовать босса

      Заброшенный во время пандемии сюрреалистичный отель в Европе попал на видео

      Трое бойцов «Азова» получили 25 лет колонии за обстрел жилых домов из миномета

      Запатентован модульный Су-75 со сменными головными частями

      Россиянам станет проще согласовывать перепланировку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости