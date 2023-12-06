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19:19, 6 декабря 2023Интернет и СМИ

Сообщение о замене водительских удостоверений всех крымчан не подтвердилось

Данные о замене водительских удостоверений всех крымчан не нашли подтверждения

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ассоциация реинтеграции Крыма написала в Telegram, что российские власти якобы собираются устроить массовую охоту за бессрочными водительскими удостоверениями международного образца, которые крымчане получали до 2014 года. Уточняется, что жители полуострова с паспортами РФ должны получать российские водительские удостоверения в течение года после приобретения гражданства. По данным канала, эту норму применят «задним числом» и от всех крымчан с российским паспортом потребуют за год заменить права.

Однако эта информация не нашла подтверждения. Жителям Крыма, имеющим гражданство РФ, действительно необходимо поменять водительские удостоверения до апреля 2024 года, сообщала Госавтоинспекция Севастополя в октябре. Однако речь идет о документах, срок действия которых истекает в 2024 году.

Кроме того, водительсткое удостоверение необходимо заменить тем крымчанам, которые приобрели гражданство России в статусе гражданина Украины, пишет РИА Новости со ссылкой на Госавтоинспекцию Севастополя. "Во всех случаях украинское национальное водительское удостоверение изыматься не будет", — уточнило агентство.

Согласно новому закону о замене иностранных водительских удостоверений, порядок получения права на вождение транспортных средств изменится во всех регионах РФ, а не только в Крыму. Нововведения вступят в силу 1 апреля 2024 года и коснутся имеющих только водительские удостоверения иностранных государств — как граждан России, так и иностранцев, получивших в России вид на жительство. На замену прав дается один год.

Новые правила должны устранить пробелы в законодательстве и помочь побороть растущий уровень аварийности с участием водителей с иностранными удостоверениями. Сейчас ГИБДД фактически не может лишить водителя иностранных прав, например, за вождение в пьяном виде.

Информация о том, что на всех крымчан с водительским удостоверением старого образца устроят охоту, не распространилась в СМИ.

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      Варвара Кошечкина
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