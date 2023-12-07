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10:02, 7 декабря 2023Интернет и СМИ

Названы самые распространенные ошибки россиян при создании паролей

Аналитики EdgeЦентр назвали ошибкой использование персональных данных в паролях

Фото: Michael Dolejš / Unsplash

Аналитики EdgeЦентр назвали самые распространенные ошибки, которые россияне допускают при создании паролей. В частности, пользователи часто используют личные данные в паролях, свидетельствуют результаты опроса компании, который есть в распоряжении редакции «Лента.ру».

Специалисты составили рейтинг ошибок, которые увеличивают риск стать жертвой мошенников. Одной из них эксперты назвали использование персональных данных в пароле, таких как имена, фамилии или адреса близких людей, клички животных. «20,1 процента россиян допускают эту ошибку», — отметили в компании.

Кроме того, 18,6 процента опрошенных признались, что используют всего один–два одинаковых пароля во всех сервисах, чтобы не запутаться в них и не забыть их. «Это означает, что преступникам легче получить доступ к аккаунтам пользователей», — указали в EdgeЦентре.

Еще одной ошибкой специалисты назвали невнимательное чтение пользовательских соглашений. «17,3 процента опрошенных рассказали, что не читают пользовательские соглашения при скачивании новых приложений», — пояснили в компании.

Эксперты также отметили, что 10,8 процента россиян записывают пароли на листах бумаги или в блокнотах, еще 8,2 процента опрошенных используют при создании паролей названия популярных книг, игр или фильмов или имена их героев. К таким паролям, по словам специалистов, злоумышленники могут легко получить доступ.

Ранее секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что в Госдуму был внесен пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за утечку персональных данных.

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      Олег Давыдов
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