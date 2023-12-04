В Госдуму внесли законопроекты о лишении свободы за утечку персональных данных

В Госдуму внесен пакет законов о лишении свободы за кражу персональных данных

В Госдуму внесен пакет законопроектов, предусматривающих ужесточение наказания за утечку персональных данных. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в Telegram.

По словам Турчака, новые составы правонарушений, предлагаемых законодателями, кратно увеличивают штрафы за утечки. В отдельных случаях сумма штрафа «будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей», уточнил он.

За кражу персональных данных одним из законопроектов предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до десяти лет, подчеркнул секретарь генсовета «Единой Росси».

Турчак назвал предусмотренное действующим законодательством наказание за нарушения сфере оборота персональных данных недостаточным и «мало кого стимулирующим» соблюдать законность.

Соответствующие поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях внесены по поручению президента России Владимира Путина, отметил Турчак.

Ранее россиян предупредили о риске кражи персональных данных со смартфона через зарядку в автомобиле. Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов считает, что утечка возможна даже при использовании «родного» для устройства кабеля.

