Россиян предупредили о риске кражи данных со смартфона через зарядку в машине

Эксперт Шутов: данные со смартфона можно украсть через зарядку в автомобиле

Идея о краже данных со смартфона через зарядку в автомобиле может показаться неправдоподобной, но такая вероятность действительно существует. Об этом рассказал преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов, пишет агентство «Прайм».

Эксперт напомнил, что память гаджета хранит персональные данные владельца. Ими могут завладеть мошенники, подключившись к USB-портам. Через них злоумышленники могут внедрить вредоносные программы мониторинга, объяснил Шутов.

«В USB-кабель или в сам разъем зарядного устройства интегрируется специальная электрическая схема, содержащая программный код, который в процессе своей активности и может привести к кибератаке», — подчеркнул специалист.

Опасный код можно внедрить даже в электронную «начинку» современного автомобиля. В этом случае даже «родной» кабель владельца гаджета может использоваться для незаконного доступа к данным на смартфоне. С помощью него злоумышленник может добраться до личной информации человека.

Из-за этого многие боятся заряжать смартфон в чужой машине. Однако все это — лишь теория. Случаев подобного рода преступлений на данный момент не зафиксировано ни на Западе, ни в России, уточнил Василий Шутов.

Эксперт посоветовал для спокойствия и перестраховки иметь при себе кабель для зарядки гаджета «no data cable», в котором отсутствует возможность передачи данных.

Ранее эксперт Павел Мясоедов заявил, что умная техника обладает множеством достоинством, однако несет и риски. Специалист рассказал, что алгоритмы таких гаджетов основаны на человеческих привычках, словах и действиях, поэтому они могут быть восприимчивы к уловкам.

Мясоедов посоветовал не обогащать умные гаджеты личными данными, поскольку они могут стать добычей мошенников. Это позволит хакерам атаковать смартфоны и получать доступ к банковским приложениям и деньгам.