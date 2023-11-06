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04:09, 6 ноября 2023Наука и техника

Россиянам назвали запретные темы для разговора возле умной техники

Глава «ИТ-Резерв» Мясоедов призвал не говорить личные данные возле умной техники

Фото: Unsplash

Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов заявил, что умная техника обладает множеством достоинством, однако несет и риски. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Мясоедов рассказал, что алгоритмы умных гаджетов основаны на человеческих привычках, словах и действиях, поэтому они могут быть восприимчивы к уловкам. Мясоедов назвал россиянам запретные темы для разговора возле умной техники и рекомендовал не говорить личные данные рядом с такими устройствами.

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«Крайне важно приобретать технику зарекомендовавших себя брендов и читать их пользовательские соглашения при активации устройств», — призвал он.

Специалист также посоветовал не обогащать гаджеты личными данными, поскольку они могут стать добычей мошенников. Это позволит хакерам атаковать смартфоны и получать доступ к банковским приложениям и деньгам.

Ранее россиянам рассказали о вреде умных устройств. Специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин уточнил, что умные гаджеты могут шпионить за своими владельцами и отправлять данные.

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      Марина Совина
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