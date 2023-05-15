Россиянам рассказали о вреде умных устройств

Эксперт Вакулин: умные устройства могут шпионить за своими владельцами и отправлять данные

Умные устройства могут шпионить за своими владельцами и даже отправлять их данные. О вреде таких гаджетов в эфире радио Sputnik рассказал специалист по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин.

Домашнее устройство, оснащенное камерой, микрофоном, может следить за активностью своего владельца. Также аппарат способен отправлять собранные данные через интернет производителю.

«Если кто-то собирает свой умный дом, то система видеонаблюдения, Smart TV, робот-пылесос, умные колонки в любом случае подключены к Wi-Fi. Они могут передавать данные о пользователях на определенные ресурсы», — отметил эксперт.

По словам Вакулина, если у устройства есть микрофон, то любая речь распознается искусственным интеллектом и в дальнейшем передается на сайт разработчика. Там анализируют сказанные владельцем слова и используют их для маркетинга. Если у устройства есть еще и камера, то информация будет более ценная, объяснил специалист.

Однако недобросовестные сотрудники компаний могут использовать информацию о человеке в плохих целях. Тогда из-за умных устройств могут происходить утечки данных. К примеру, если устройство распознало с помощью камеры банковскую карту владельца, то сотрудник компании-производителя может недобросовестно распорядиться полученной информацией.

Сергей Вакулин предупредил, что умные устройства могут фотографировать пользователей в самые неподходящие моменты. В этом случае эксперт посоветовал заклеивать камеры на умных устройствах.

Ранее специалист Андрей Слободчиков предупредил россиян, что умная бытовая техника с выходом в интернет способна вести слежку за владельцами устройств. В частности, популярные смарт-колонки могут записывать и передавать разговоры в квартире. Именно доступ к сети и создает риски для личных данных пользователей.