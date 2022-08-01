Россиян предупредили о записывающих разговоры в квартире устройствах

Россиян предупредили, что смарт-колонки могут записывать и передавать разговоры в квартире

Россиян предупредили, что умная бытовая техника с выходом в интернет способна вести слежку за владельцами таких устройств. В частности, популярные смарт-колонки могут записывать и передавать разговоры в квартире, сообщил РИА Новости эксперт по информационной безопасности «Лиги цифровой экономики» Андрей Слободчиков.

Как правило, смарт-колонка подключена к интернету: благодаря этому владелец может управлять ей со смартфона или компьютера. Именно доступ к сети и создает риски для личных данных пользователей, предостерег специалист. Он добавил, что злоумышленники обычно атакуют такие устройства почти сразу после их подключения к интернету.

«Из-за недостаточного уровня защищенности IoT-устройств злоумышленники могут следить за жертвой: похищать конфиденциальную информацию, незаметно фотографировать, фиксировать время активности (например, для ограбления), получать доступ к данным платежных карт. Способы слежки зависят от вида устройства. Популярные смарт-колонки способны передавать на сторонние серверы записи разговоров в квартире», — указал Слободчиков.

В разговоре с агентством эксперт указал, что чаще всего угрозу персональным данным несут дешевые устройства, поскольку они наиболее подвержены взлому. Для защиты личных данных специалисты рекомендовали соблюдать меры предосторожности. В частности, не скачивать на смартфон, которым управляется умная техника, сомнительные программы, а также установить надежный пароль на домашнюю Wi-Fi-сеть.

В июне глава проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко предостерег россиян от слежки через камеры смартфонов и ноутбуков. Специалист порекомендовал пользователям заклеивать камеры на гаджетах.