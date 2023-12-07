В России объяснили идею создания вкладов для бедных

Депутат Бахарев: россияне с низкими доходами нуждаются в защите от инфляции

Россияне с низкими доходами в первую очередь нуждаются в защите от инфляции, убежден первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил идею законопроекта, дающего возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.

При этом депутат отметил, что как один из авторов законопроекта он не поддерживает формулировку «вклады для бедных».

«Чаще всего бедный человек — этот тот, кто не имеет стабильного дохода и постоянной работы. Отсюда бедность как производное этих обстоятельств. А мы говорим о получателях мер социальной поддержки от государства. То есть это люди, которые имеют хоть небольшой, но стабильный доход, как правило, ежемесячный, потому что это получатель различных выплат и пособий», — объяснил Бахарев.

Это вклады не для бедных, это вклады для социально уязвимых граждан Константин Бахарев первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку

Несправедливые начисления процентов по банковским депозитам

В сегодняшней экономической ситуации, по словам парламентария, инфляция вышла за планируемый параметр. Это означает, что сбережения граждан быстрее обесцениваются, добавил он.

«Большинство россиян идут в банк и кладут деньги на банковский депозит. И здесь возникает не очень справедливая, на наш взгляд, ситуация. Ни для кого не секрет, что банки предлагают условия размещения средств на депозитах в зависимости от суммы депозитов. По более крупным депозитам, как правило, ставка доходности выше. По более мелким депозитам процентная доходность, как правило, ниже. Мы хотим эту несправедливость исправить», — заявил депутат.

По словам Бахарева, авторы законопроекта хотят впервые создать систему вкладов для социально уязвимой категории россиян с гарантированной доходностью, которая будет привязана к ключевой ставке Банка России.

Если гражданин является получателем мер социальной поддержки, то он тем самым получает право на открытие социального вклада Константин Бахарев первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку

«Причем в нашем законопроекте говорится о том, что вклад открывается в дистанционном режиме через портал госуслуг. Для того чтобы упростить саму процедуру и исключить ситуацию, когда банк человеку отказывает. Здесь все происходит в автоматическом режиме: банк сверяется с единой государственной системой социального обеспечения, оттуда приходят сведения, что человек является получателем мер социальной поддержки и тем самым имеет право на открытие социального вклада, и банк не может ему отказать в открытии такого вклада», — рассказал он.

Также банк по законопроекту не может платить по этому вкладу меньше определенного уровня, отметил парламентарий.

«В нашем законе написано: "ключевая ставка Банка России плюс один процент". Это означает, что если завтра открыть социальный вклад, то при текущем значении ключевой ставки банк не может начислять ниже 16 процентов. Это намного выгоднее, чем среднее значение текущих ставок по банковским депозитам», — сообщил депутат.

Право на открытие социального банковского счета

По словам Бахарева, вместе с социальным банковским вкладом гражданин также получает право открыть социальный банковский счет.

«Все операции по этому счету в пределах 15 тысяч рублей, возможно, ко второму чтению мы увеличим это значение, будут осуществляться без взимания банковских комиссий. Это касается и открытия счета, и привязки к нему банковской карты, и операции по этому счету», — добавил он.

Кроме того, если у человека есть счет в банке, то банк начисляет проценты по остатку. Как правило, процентная ставка здесь колеблется от 0,1 процента годовых до 1 процента годовых, рассказал парламентарий.

«В нашем законе написано, что по социальному счету в пределах 50 тысяч рублей банк платит проценты по остаткам на счетах с привязкой к ключевой ставке Банка России минус один процент. Если говорить о текущих значениях, то получится 14 процентов», — объяснил Бахарев.

Мы считаем, что наш законопроект — это своего рода мера поддержки граждан с низкими доходами, которые получают социальные пособия и выплаты. Он позволяет защитить накопления от инфляционных рисков, повышает доверие к банковской системе и показывает позитивное влияние на формирование кредитной истории Константин Бахарев первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку

«Также этот законопроект формирует у людей сберегательную модель поведения. Мы много сейчас говорим о финансовой грамотности, потому что нужно ее повышать, и это позитивный опыт, который поможет сформировать сберегательную модель поведения», — заключил депутат.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей.