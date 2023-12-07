Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
20:35, 7 декабря 2023Наука и техника

Обнаружены четыре извергающихся звездных объекта

Journal of the Korean Astronomical Society: обнаружены четыре звездных объекта

Фото: Stefica Nicol Bikes / Reuters

Международная группа астрономов обнаружила четыре новых извергающихся молодых звездных объекта (YSO), которые представляют собой звезды на ранних стадиях эволюции. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of the Korean Astronomical Society.

К YSO относятся протозвезды и звезды на ранних стадиях эволюции, еще не успевшие вступить в главную последовательность. Обычно их обнаруживают внутри плотных молекулярных скоплений, богатых молекулярным газом и пылью. Наблюдения показывают, что с YSO происходят эпизодические процессы аккреции, вспышки от которых делят на два типа — EX Lup (также известные как EXor) и FU Ori (или FUor).

Вспышки EXor имеют амплитуду несколько звездных величин и длятся от нескольких месяцев до одного или двух лет. FUor более экстремальны, редки, могут иметь амплитуду пять-шесть звездных величин и длиться от десятилетий до столетий.

В результате анализа данных каталога Spitzer/IRAC Candidate YSO (SPICY) и результатов фотометрии Wide-field Infrared Survey Explorer (WISE) было идентифицировано четыре извергающихся молодых звездных объекта. Два из них — SPICY 99341 и SPICY 100587 — были классифицированы как настоящие FUor, а SPICY 97855 является FUor-кандидатом.

Что касается четвертого объекта — SPICY 109331, — то он первоначально был отнесен к EXor. Однако данные свидетельствуют, что продолжительность его вспышки составляет около пяти лет, что больше, чем ожидалось для EXor. Таким образом, SPICY 109331 был классифицирован как источник типа Ori V1647 — класс между EXor и FUors, демонстрирующий смешанные характеристики.

SPICY 99341 и SPICY 109331 расположены на расстоянии примерно 9800 и 12,5 тысячи световых лет соответственно. Расстояние до двух других YSO все еще остается неопределенным и требует дальнейших наблюдений.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Чеченские спецназовцы взорвали вышку связи на территории России. Зачем им это было нужно?

      Популярный российский блогер раскрыл секрет крепкого брака

      Раскрыты будущие гаджеты Apple

      Россиянину не разрешили выгнать из квартиры невидимку

      Стало известно о взрывах в Херсоне

      Охлобыстин вспомнил о попытках Пугачевой помешать карьере SHAMAN

      Россиянин хотел передать взятку в 15 миллионов рублей и был осужден на 10 лет

      В США заявили о поддержке России Китаем в конфликте на Украине

      Обнаружены четыре извергающихся звездных объекта

      Акинфеев оценил заявление о превосходстве над Яшиным и Дасаевым

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости