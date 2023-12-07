Ведущая популярного шоу на ТНТ раскрыла закулисье проекта

Ведущая шоу «Вызов» на ТНТ Попова: с первой серии блогеры создавали конфликты

Ведущая популярного шоу «Вызов» на канале ТНТ Наталья Попова заявила, что с начала съемок блогеры, участвовавшие в проекте, пытались создавать конфликты. Подробностями съемок программы, в которой соревнуются звезды шоу-бизнеса и представители сфер культуры и науки, она поделилась в интервью изданию «7Дней».

«Блогеры с первой серии начали специально создавать конфликты, чтобы занять побольше эфирного времени. Скандалы, интриги, расследования — это наше все», — раскрыла Попова закулисье «Вызова».

Также ведущая рассказала, как отбирали ученых в шоу. По ее словам, претенденты должны были иметь успешные научные разработки и вместе с тем быть коммуникабельными. На кастинге были люди, которые имели более выдающиеся научные достижения, чем те, кто в результате попал в эфир, но из-за проблем с общением они выбыли, объяснила Попова.

Ранее TikTok-блогерша Катя Адушкина назвала «Вызов» самым сложным проектом, в котором она когда-либо участвовала. Тиктокерша призналась, что на съемках ей было трудно как в физическом, так и в психологическом плане.

«Вызов» — это спортивно-интеллектуальное шоу, в котором звезды шоу-бизнеса и представители мира науки и искусства соревнуются за денежный приз в размере десяти миллионов рублей. Ведущими проекта стали Наталья Попова и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

