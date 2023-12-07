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14:44, 7 декабря 2023Экономика

Российским вкладчикам объяснили опасность оставлять деньги в банке

Финансист Родин объяснил проблему с продлением вклада на условиях банка в России

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Если вовремя не забрать деньги из банка и оставить их на вкладе, то, скорее всего, финансовая организация самостоятельно продлит договор на невыгодных условиях. О такой опасности в комментарии «Прайм» рассказал основатель агентства семейных финансов InvestArt advisors Алексей Родин.

По его словам, за это время может измениться ключевая ставка Центробанка, от которой зависят ставки банков, или поменяться другие условия. Например, банк может больше не предлагать вклады такого типа, а значит, деньги переведут на счет «до востребования» или банковский счет, которые не предполагают доход.

Также финансист напомнил, что дата открытия вклада и дата закрытия — разные числа, и не следует их путать. А кроме того, забирать деньги можно не в день закрытия, а на следующий день, чтобы не потерять проценты.

На этой неделе, 5 декабря, Госдума одобрила в первом чтении законопроект, дающий возможность гражданам с низкими доходами открывать социальные банковские вклады в пределах 50 тысяч рублей. Ставка по таким вкладам будет выше средней — не меньше, чем ключевая ставка ЦБ плюс один процентный пункт.

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      Платон Щукин
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