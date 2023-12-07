В Госдуме назвал причину трагедии в брянской гимназии

Депутат Хинштейн назвал халатное отношение к оружию причиной трагедии в Брянске

Причиной произошедшей в брянской гимназии стрельбы является халатное отношение к хранению огнестрельного оружия. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, оружие должно находиться строго в сейфе, доступ к которому должен иметь только непосредственный владелец, — это одно из неотъемлемых условий выдачи разрешения на хранение и ношение оружия. Отсутствие контроля, по мнению депутата, и стало причиной произошедшей трагедии.

Александр Хинштейн напомнил, что в законодательство ввели ответственность для владельцев оружия за небрежное хранение, повлекшее тяжкие последствия.

Восьмиклассница открыла стрельбу в гимназии в Брянске, сообщили утром в четверг, 7 декабря.