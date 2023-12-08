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08:47, 8 декабря 2023Силовые структуры

Майор российской полиции избила иностранку и получила срок

В Перми полицейская избила иностранку у входа в отдел миграции и получила срок

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Перми к трем годам условного срока приговорили майора российской полиции, избившую иностранку. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает Ura.Ru.

По данным издания, ЧП произошло у входа в здание отдела по вопросам миграции, где проходил ремонт и были залиты бетонные полы. Чтобы не мешать высыханию, полицейская стала запускать людей по одному. Когда она в очередной раз открыла дверь, внутрь попросилась иностранка, которая принесла удостоверение о своем устройстве. Она объяснила, что замерзла.

Потерпевшая пояснила, что офицер полиции зажала ее в дверях, ударила рукой и начала пинать ногой. Полицейская же поясняла, что иностранная гражданка сама вцепилась ей в руку. Когда начался шум, коллеги полицейской вызвали наряд Росгвардии. По итогу было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий.

Бывшую полицейскую обязали выплатить пострадавшей 20 тысяч рублей в качестве морального вреда.

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      Владимир Седов
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