Названо самое дорогое жилье в аренду в центре Москвы

Цена аренды самой дорогой «однушки» в центре Москвы составила 400 тысяч рублей

Стоимость самой дорогой однокомнатной квартиры для аренды в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы по итогам ноября 2023 года оценили в сотни тысяч рублей. Наиболее дорогостоящее съемное жилье в центре столицы «Ленте.ру» назвали эксперты компании Trust Realty.

По информации аналитиков, речь идет об объекте, расположенном в одной из башен делового квартала «Москва-Сити». За его сдачу собственник попросил платить по 400 тысяч рублей в месяц. При этом метраж такого объекта не указан.

Площадь наиболее просторной «однушки», доступной для аренды в ноябре, составила 115 квадратных метров. Квартира располагается в Тверском районе Москвы. Что касается самой дешевой квартиры в аренду в центре столицы, то ей стал объект в 30 «квадратов» возле метро «Красносельская». Его аренда обойдется в 43 тысячи рублей в месяц.

Ранее в декабре стало известно, что цена самой дешевой квартиры для аренды в «Москве-Сити» составила 115 тысяч рублей.