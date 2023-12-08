Сотрудника Росприроднадзора в российском регионе задержали по уголовной статье

В Якутии задержан сотрудник Росприроднадзора за злоупотребления на 134 млн руб

Сотрудники правоохранительных органов Якутии задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Чиновник был задержан на рабочем месте. В результате обысков у него были изъяты электронные носители информации, а также документация, имеющая доказательственное значение.

По предварительным данным, задержанный составил ложный отчет от имени горнодобывающего предприятия, куда внес недостоверные сведения о работах по геологическому изучению недр реки Тимптон. Фактически данная деятельность не осуществлялась. Фиктивный отчет позволил фирме получить документы, необходимые для добычи шлихового золота. В итоге ущерб от действий чиновника составил 134 миллиона рублей. Кроме того, в результате деятельности предприятия был уничтожен лесной участок площадью 1,7 гектара с причинением убытков лесному фонду России свыше 1,5 миллионов рублей.

