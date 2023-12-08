Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:00, 8 декабря 2023Силовые структуры

Сотрудника Росприроднадзора в российском регионе задержали по уголовной статье

В Якутии задержан сотрудник Росприроднадзора за злоупотребления на 134 млн руб

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Сотрудники правоохранительных органов Якутии задержали руководителя регионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, подозреваемого в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Чиновник был задержан на рабочем месте. В результате обысков у него были изъяты электронные носители информации, а также документация, имеющая доказательственное значение.

По предварительным данным, задержанный составил ложный отчет от имени горнодобывающего предприятия, куда внес недостоверные сведения о работах по геологическому изучению недр реки Тимптон. Фактически данная деятельность не осуществлялась. Фиктивный отчет позволил фирме получить документы, необходимые для добычи шлихового золота. В итоге ущерб от действий чиновника составил 134 миллиона рублей. Кроме того, в результате деятельности предприятия был уничтожен лесной участок площадью 1,7 гектара с причинением убытков лесному фонду России свыше 1,5 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. На Игры не пустят тех, кто публично поддержал СВО

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Блогерша уменьшила губы и осталась с внешностью «королевы осиных укусов»

      Названы первые допущенные на Олимпийские игры-2024 российские спортсмены

      Россиянам назвали требующие согласования виды перепланировки дачи

      Следствие запросило продлить арест блогеру Шабутдинову

      Египет присоединился к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

      Названы помогающие в борьбе с раком продукты

      У отношений с отцом и умения зарабатывать нашли связь

      Российского строителя обвинили в развращении двух школьниц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости