Арестован сливавший данные россиян хакер

ТАСС: хакер Евгений Шитиков арестован по подозрению в доступе к данным МВД

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца хакера Евгения Шитикова, которого подозревают в незаконном доступе к данным МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля 2024 года. Шитикова подозревают в незаконном доступе к данным МВД и сливе информации о россиянах. Подозреваемый свою вину не признал.

Уточняется, что действия Шитикова повлекли тяжелые последствия. В частности, следствие проверяет версию, что информация из базы данных могла применяться при подготовке преступлений. В том числе, для совершения покушения на военкора Владлена Татарского в апреле.

В конце ноября обвиняемую в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставили под стражей до 18 апреля. Трепова частично признала вину, но заявила, что не знала о находившейся в статуэтке взрывчатке.