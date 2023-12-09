Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:56, 9 декабря 2023Силовые структуры

Арестован сливавший данные россиян хакер

ТАСС: хакер Евгений Шитиков арестован по подозрению в доступе к данным МВД

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца хакера Евгения Шитикова, которого подозревают в незаконном доступе к данным МВД. Об этом сообщает ТАСС.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 февраля 2024 года. Шитикова подозревают в незаконном доступе к данным МВД и сливе информации о россиянах. Подозреваемый свою вину не признал.

Уточняется, что действия Шитикова повлекли тяжелые последствия. В частности, следствие проверяет версию, что информация из базы данных могла применяться при подготовке преступлений. В том числе, для совершения покушения на военкора Владлена Татарского в апреле.

В конце ноября обвиняемую в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) Дарью Трепову (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) оставили под стражей до 18 апреля. Трепова частично признала вину, но заявила, что не знала о находившейся в статуэтке взрывчатке.

Что думаешь? Оцени!
      Андрей Ставицкий
      Обсудить
      Последние новости

      «Если мир устанет, нас оставят умирать» Зеленская призвала Запад продолжать поддержку Украины

      Шольц пообещал поддерживать Украину годами

      Стало известно об уклонении ВСУ от стрелковых боев в районе Артемовска

      Названы сроки достижения углеродной нейтральности в России

      В Великобритании предупредили о возможной вспышке заболеваний сальмонеллой

      Захарова удивилась визиту генсека НАТО на конференцию ООН по климату

      Путин созвонился с президентом Египта

      Опасения США из-за больших потерь американской техники в зоне СВО объяснили

      В США заявили о «неожиданной помощи» России от Байдена

      Российский пловец-рекордсмен отказался от выступления на Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости