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13:28, 24 ноября 2023Силовые структуры

Взорвавшую российского военкора оставили под стражей до весны

Суд продлил до 18 апреля арест Треповой по делу о теракте против Татарского

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в теракте против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), останется под стражей до весны, сообщает ТАСС.

На процессе во Втором Западном окружном военном суде Петербурга ей был продлен срок ареста до 18 апреля.

На заседании 22 ноября подсудимая попросила прощения у плачущей вдовы Татарского. Трепова частично признала вину. Она заявила, что не знала о находившейся в статуэтке взрывчатке. Вместе с тем вину по статье 327 («Использование поддельных документов») УК РФ она признала полностью.

По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала Татарскому. В результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения. Теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных сил России.

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      Любовь Ширижик
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