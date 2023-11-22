Взорвавшая российского военкора попросила прощения у его вдовы

На суде Трепова попросила прощения у вдовы военкора Татарского

На судебном процессе обвиняемая в теракте Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) попросила прощения у плачущей вдовы военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает «КП» со ссылкой на присутствующего на заседании свидетеля.

По его словам, подсудимая выразила сожаление во время допроса потерпевшей, которой признана супруга военкора.

Трепова частично признала вину. Она заявила, что не знала о находившейся в статуэтке взрывчатке. Вместе с тем вину по статье 327 («Использование поддельных документов») УК РФ она признала полностью

Процесс над Треповой проходит во Втором Западном окружном военном суде Петербурга. По версии следствия, 2 апреля она по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала Татарскому. В результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения. Теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных сил России.