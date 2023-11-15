Обвиняемая в теракте против российского военкора частично признала вину

РИА Новости: Дарья Трепова в зале суда частично признала вину по делу о теракте

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), частично признала вину в зале суда. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время слушания по делу девушка заявила, что не знала о находившейся в статуэтке взрывчатке. Вместе с тем вину по статье 327 («Использование поддельных документов») УК РФ она признала полностью, уточняет «Фонтанка». По данным ТАСС, укрывавший обвиняемую в терроризме Дмитрий Касинцев также частично признал вину в зале суда.

За день до этого Трепова не прошла тест на детекторе лжи. Во время проверки она убеждала следователей, что не знала о бомбе, однако при отрицательном ответе показатели ее состояния резко изменялись.

Ранее стало известно, что на совершение теракта против военкора обвиняемую завербовал журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) через социальные сети.