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18:05, 14 ноября 2023Силовые структуры

Обвиняемую в теракте против российского военкора проверили на детекторе лжи

Полиграф подтвердил, что Трепова знала о бомбе в статуэтке для Татарского
Начало событий в новости Раскрыты новые детали подготовки теракта против российского военкора

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в совершении теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), не прошла тест на детекторе лжи. Об этом сообщает издание 78.ru со ссылкой на источник.

Она убеждала следователей в том, что не знала о бомбе, вмонтированной в статуэтку, предназначенную в качестве подарка военкору. Однако во время исследования на полиграфе показатели состояния Треповой резко изменялись при вопросе о наличии взрывчатки внутри бюста. Тем самым была опровергнута ее версия, а у следствия появились дополнительные доказательства ее причастности к преступлению.

Ранее 14 ноября сообщалось, что организаторы теракта следили за Треповой — она по указанию кураторов с Украины установила на телефон программу родительского контроля, чтобы они получили доступ к камере и микрофону гаджета. В нужный момент самодельное взрывное устройство в статуэтке было приведено в действие дистанционно.

2 апреля Трепова пришла в петербургское кафе, где Татарский проводил встречу с поклонниками, и там вручила ему статуэтку. В результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения.

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      Любовь Ширижик
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