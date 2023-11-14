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16:01, 14 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыты новые детали подготовки теракта против российского военкора

Организаторы теракта против военкора Татарского следили за Треповой

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Организаторы теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) следили за Дарьей Треповой (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным канала, кураторы с Украины попросили девушку установить на телефон программу родительского контроля. Так заказчики получили доступ к камере и микрофону Треповой. Они следили за обстановкой и решали, когда привести в действие самодельное взрывное устройство. Отмечается, что использовались эстонские номера, купленные на Украине.

2 апреля Трепова по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой. Ее девушка передала Татарскому, в результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения.

Треповой вменяется совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и использование поддельного документа. Также по делу проходит ее товарищ — Дмитрий Касинцев. Ему инкриминируют укрывательство преступления.

По данным Следственного комитета России, теракт готовился долгое время на Украине гражданами, которые не согласны с проведением специальной военной операции Вооруженных сил РФ.

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      Екатерина Кашурникова
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