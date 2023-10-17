Генпрокуратура передала в суд дело о теракте против российского военкора

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу Треповой о теракте

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Дарьи Треповой и Дмитрия Касинцева, обвиняемых в причастности к теракту против военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Треповой вменяется совершение теракта, незаконный оборот взрывных устройств и использование поддельного документа. Касинцеву инкриминируют укрывательство преступления. Теперь дело будет передано в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, теракт был совершен Треповой с целью дестабилизировать деятельность органов госвласти в период проведения специальной военной операции (СВО) и принудить их к ее завершению. Она посещала мероприятия Татарского и вошла к нему в доверие. 2 апреля на встрече в кафе Санкт-Петербурга Трепова подарила ему статуэтку со взрывным устройством. В результате теракт унес жизнь военкора. Еще 52 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.