Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:43, 10 октября 2023Силовые структуры

Завершено расследование дела о теракте против военкора Татарского

СКР завершил следствие по делу о теракте, отнявшем жизнь военкора Татарского

Фото: РИА Новости

Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте, который отнял жизнь военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Фигурантом по делу проходит Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление. Ее сообщником следователи считают Дмитрия Касинцева, который также привлечен к уголовной ответственности за укрывательство особо тяжкого преступления. Он предоставил Треповой свою квартиру после совершения теракта и ввел в заблуждение правоохранительные органы.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова по указанию организаторов, находящихся на Украине вручила Фомину в кафе Петербурга статуэтку со взрывным устройством. В результате военкор не пережил полученных травм, пострадали еще 52 человека, находившихся в заведении.

По данным СКР, теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных Сил России. Преступление было совершено с целью устрашения россиян и дискредитации органов власти.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В США рассказали о проблемах с запущенным Россией модулем МКС

    Воюющий на стороне ВСУ чеченец обвинил Киев в лицемерии из-за Израиля

    В Москве школьника госпитализировали после истерики из-за отключения интернета

    Джулия Фокс прорекламировала книгу в оголяющем грудь бюстгальтере

    Завершено расследование дела о теракте против военкора Татарского

    Лифт с пациентами сорвался и упал в шахту в российской больнице

    Возвращение Месси в «Барселону» оказалось невозможным

    Эрдоган вмешался в переговоры по конфликту Палестины и Израиля

    Серийную похитительницу свадебных подарков поймали с поличным

    В Госдуме предложили увеличить время обеда для школьников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости