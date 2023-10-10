Завершено расследование дела о теракте против военкора Татарского

СКР завершил следствие по делу о теракте, отнявшем жизнь военкора Татарского

Следователи завершили расследование уголовного дела о теракте, который отнял жизнь военного корреспондента Владлена Татарского (Максим Фомин). Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР).

Фигурантом по делу проходит Дарья Трепова, обвиняемая в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и использовании заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление. Ее сообщником следователи считают Дмитрия Касинцева, который также привлечен к уголовной ответственности за укрывательство особо тяжкого преступления. Он предоставил Треповой свою квартиру после совершения теракта и ввел в заблуждение правоохранительные органы.

По версии следствия, 2 апреля 2023 года Трепова по указанию организаторов, находящихся на Украине вручила Фомину в кафе Петербурга статуэтку со взрывным устройством. В результате военкор не пережил полученных травм, пострадали еще 52 человека, находившихся в заведении.

По данным СКР, теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных Сил России. Преступление было совершено с целью устрашения россиян и дискредитации органов власти.