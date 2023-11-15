Раскрыты детали вербовки обвиняемой в теракте Треповой

Mash: сбежавший на Украину журналист Попков завербовал Трепову в соцсети

Доставка в суд обвиняемой в теракте против российского военкора попала на видео

Начало событий в новости Доставка в суд обвиняемой в теракте против российского военкора попала на видео

Сбежавший на Украину журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) завербовал Дарью Трепову (также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на совершение теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в соцсети. Детали раскрыл Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на показания обвиняемой.

Попков заметил ее среди участников митинга, проходившего в марте 2022 года, они подписались на страницы друг друга и стали общаться. Трепова писала журналисту, что тоже хочет уехать на Украину, и тогда он свел ее с организаторами теракта. По их указанию она купила сим-карты и стала внедряться в круг приближенных военкора под легендой патриотически настроенной художницы-скульптора.

Трепову снабдили фальшивым водительским удостоверением на имя реально существующей студентки академии Репина Анастасии и завели канал об искусстве.

Трепову доставили в 1-й Западный окружной военный суд Петербурга, где начинается процесс по делу о теракте. По версии следствия, 2 апреля она по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала Татарскому. В результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения. Теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных сил России.