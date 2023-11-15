Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:40, 15 ноября 2023Силовые структуры

Раскрыты детали вербовки обвиняемой в теракте Треповой

Mash: сбежавший на Украину журналист Попков завербовал Трепову в соцсети
Начало событий в новости Доставка в суд обвиняемой в теракте против российского военкора попала на видео

Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Сбежавший на Украину журналист Роман Попков (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) завербовал Дарью Трепову (также внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на совершение теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина) в соцсети. Детали раскрыл Telegram-канал «Mash на Мойке» со ссылкой на показания обвиняемой.

Попков заметил ее среди участников митинга, проходившего в марте 2022 года, они подписались на страницы друг друга и стали общаться. Трепова писала журналисту, что тоже хочет уехать на Украину, и тогда он свел ее с организаторами теракта. По их указанию она купила сим-карты и стала внедряться в круг приближенных военкора под легендой патриотически настроенной художницы-скульптора.

Трепову снабдили фальшивым водительским удостоверением на имя реально существующей студентки академии Репина Анастасии и завели канал об искусстве.

Трепову доставили в 1-й Западный окружной военный суд Петербурга, где начинается процесс по делу о теракте. По версии следствия, 2 апреля она по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала Татарскому. В результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения. Теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных сил России.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Дания сможет блокировать танкеры с российской нефтью. В чем заключается новый план Евросоюза?

      «ВКонтакте» запустила уникальный проект

      Россиян предупредили об опасностях теплой осени

      В Казахстане нейтрализовали радикальную религиозную группировку

      Азербайджан выдал России главаря избивавшей прохожих банды

      Звезда Comedy Woman раскрыла пользу приложений для знакомств

      Путин одобрил сделки с долями USM

      Обозначены сроки высадки российских космонавтов на Луну

      Россиянин жестоко избил женщину в лифте и попал на видео

      Назван неочевидный способ улучшить умственные способности

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости