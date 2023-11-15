Доставка в суд обвиняемой в теракте против российского военкора попала на видео

Обвиняемую в совершении теракта Трепову привезли в военный суд Санкт-Петербурга

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемая в совершении теракта по указанию с Украины против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина), доставлена в 1-й Западный окружной военный суд Петербурга, где начинается процесс. Видео с ней публикует издание «Известия».

На кадрах видно, как Трепову выводят из автозака и конвой заводит ее в здание суда.

По версии следствия, 2 апреля Трепова по указанию украинских кураторов принесла в кафе статуэтку, начиненную взрывчаткой, и передала Татарскому. В результате взрыва он не выжил, еще 52 человека получили ранения. Теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных сил России.