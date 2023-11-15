Прокурор назвал стоимость подготовки теракта против российского военкора

Трепова получила 132 тыс рублей на подготовку теракта против военкора Татарского

Дарья Трепова (внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) получила 132 тысячи рублей на криптокошелек в рамках подготовки теракта против военного корреспондента Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщает РИА Новости.

Такие данные привел прокурор, оглашавший обвинительное заключение на слушаниях во Втором Западном окружном военном суд Петербурга. Из его слов следует, что Трепова передала военкору замаскированное в статуэтку взрывное устройство, которое было приведено в действие дистанционно с эстонской СИМ-карты.

По версии следствия, теракт был совершен 2 апреля по указанию украинских кураторов в кафе Петербурга. В результате взрыва Татарский не выжил, еще 52 человека получили ранения. Теракт готовился долгое время на Украине гражданами, несогласными с проведением специальной военной операции Вооруженных сил России.