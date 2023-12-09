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22:34, 9 декабря 2023Из жизни

В Аргентине от сердечного приступа умер «Кулинарный вундеркинд»

В Аргентине на 25-м году жизни умер «Кулинарный вундеркинд» Д`Анджело

Фото: @ian_dangeloo

Ушел из жизни аргентинский «Кулинарный вундеркинд» Иен Д`Анджело. Об этом сообщает Clarín.

Шеф-повар ресторана La Villa Resto скончался в возрасте 24 лет в своем доме в Касеросе. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.

Подруга и коллега Иена Наташа Сантиль Рамирес рассказала, что накануне смерти он почувствовал себя странно, «будто у него была изжога».

Д`Анджело стал известен и получил свое прозвище из-за участия в местных кулинарных телешоу.

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      Марина Совина
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