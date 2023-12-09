В Аргентине от сердечного приступа умер «Кулинарный вундеркинд»
В Аргентине на 25-м году жизни умер «Кулинарный вундеркинд» Д`Анджело
Ушел из жизни аргентинский «Кулинарный вундеркинд» Иен Д`Анджело. Об этом сообщает Clarín.
Шеф-повар ресторана La Villa Resto скончался в возрасте 24 лет в своем доме в Касеросе. Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ.
Подруга и коллега Иена Наташа Сантиль Рамирес рассказала, что накануне смерти он почувствовал себя странно, «будто у него была изжога».
Д`Анджело стал известен и получил свое прозвище из-за участия в местных кулинарных телешоу.