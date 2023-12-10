Беспокойство Запада из-за возможного переизбрания Трампа объяснили

Политолог Коньков: США могут выйти из НАТО в случае переизбрания Трампа

США могут выйти из НАТО в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил беспокойство Запада из-за возможного переизбрания Трампа кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

«В нынешних условиях Дональд Трамп — это уже не тот кот в мешке, который был в прежних президентских выборах. Он в течение четырех лет был президентом Соединенных Штатов и все свои представления, принципы и приоритеты отмечал и проводил в своей политике. Поэтому то, что у Трампа имелся и наверняка сохраняется определенный скепсис в отношении НАТО, ни для кого не секрет», — заявил политолог.

При этом Коньков отметил, что недоверие Трампа к альянсу связано с оценкой экономической эффективности и с оценкой ресурсов, вкладываемых в проект.

«С другой стороны, как мы наблюдали в ходе его первого срока, его политика характеризовалась противоречивостью. Несмотря на достаточно откровенное постулирование приоритетов, далеко не все из них были реализованы, по крайней мере, в первые четыре года его правления», — сообщил он.

Наверняка Трамп будет играть ключевую роль в предстоящей избирательной компании, и на сегодняшний момент его шансы достаточно высоки Александр Коньков политолог

Ранее издание The New York Times писало, что европейские страны опасаются последствий возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.

