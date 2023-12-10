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11:48, 10 декабря 2023Мир

Беспокойство Запада из-за возможного переизбрания Трампа объяснили

Политолог Коньков: США могут выйти из НАТО в случае переизбрания Трампа

Фото: Saul Loeb / Reuters

США могут выйти из НАТО в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил беспокойство Запада из-за возможного переизбрания Трампа кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.

«В нынешних условиях Дональд Трамп — это уже не тот кот в мешке, который был в прежних президентских выборах. Он в течение четырех лет был президентом Соединенных Штатов и все свои представления, принципы и приоритеты отмечал и проводил в своей политике. Поэтому то, что у Трампа имелся и наверняка сохраняется определенный скепсис в отношении НАТО, ни для кого не секрет», — заявил политолог.

При этом Коньков отметил, что недоверие Трампа к альянсу связано с оценкой экономической эффективности и с оценкой ресурсов, вкладываемых в проект.

«С другой стороны, как мы наблюдали в ходе его первого срока, его политика характеризовалась противоречивостью. Несмотря на достаточно откровенное постулирование приоритетов, далеко не все из них были реализованы, по крайней мере, в первые четыре года его правления», — сообщил он.

Наверняка Трамп будет играть ключевую роль в предстоящей избирательной компании, и на сегодняшний момент его шансы достаточно высоки

Александр Коньковполитолог
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      Алена Шевченко
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