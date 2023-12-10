Беспокойство Запада из-за возможного переизбрания Трампа объяснили
США могут выйти из НАТО в случае победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах. Так в беседе с «Лентой.ру» объяснил беспокойство Запада из-за возможного переизбрания Трампа кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ имени Ломоносова Александр Коньков.
«В нынешних условиях Дональд Трамп — это уже не тот кот в мешке, который был в прежних президентских выборах. Он в течение четырех лет был президентом Соединенных Штатов и все свои представления, принципы и приоритеты отмечал и проводил в своей политике. Поэтому то, что у Трампа имелся и наверняка сохраняется определенный скепсис в отношении НАТО, ни для кого не секрет», — заявил политолог.
При этом Коньков отметил, что недоверие Трампа к альянсу связано с оценкой экономической эффективности и с оценкой ресурсов, вкладываемых в проект.
«С другой стороны, как мы наблюдали в ходе его первого срока, его политика характеризовалась противоречивостью. Несмотря на достаточно откровенное постулирование приоритетов, далеко не все из них были реализованы, по крайней мере, в первые четыре года его правления», — сообщил он.
Наверняка Трамп будет играть ключевую роль в предстоящей избирательной компании, и на сегодняшний момент его шансы достаточно высоки
Ранее издание The New York Times писало, что европейские страны опасаются последствий возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах.