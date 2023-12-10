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05:55, 10 декабря 2023Россия

Борт МЧС с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву

МЧС: спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву из Египта

Самолет МЧС России с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел в Москву. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.

Уточняется, что это уже одиннадцатый по счету эвакуационный рейс.

В спасательном ведомстве указали, что оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему россиян, бежавших из Газы через прошедших контрольно-пропускной пункт (КПП) Рафах. После перехода их единой колонной направляют в Каир, где специалисты ведомства оказывают всестороннюю помощь.

Первые граждане России перешли из Газы на территорию Египта через КПП Рафах 12 ноября. Пункт пропуска пересекли 70 человек, в том числе 27 детей и беременная женщина. Согласование порядка и маршрутов эвакуации длилось неделю, в этом приняли участие российские дипломаты. Из-за отсутствия бензина некоторым россиянам пришлось добираться до КПП на тележках, запряженных ослами.

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      Марина Совина
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