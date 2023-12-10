Замглавы органа финансового регулирования Китая отстранили от должности

Замглавы органа финансового регулирования Китая Цао Юя отстранили от должности

Госсовет Китайской Народной Республики (КНР) отстранил Цао Юя от должности заместителя главы Государственного управления финансового регулирования (NAFR). Об этом сообщает Xinhua.

Управление было создано в мае в качестве финансового регулятора страны. Оно подчиняется непосредственно Госсовету КНР. Причины отстранения Цао Юя не уточнялись.

Орган финансового регулирования был создан на базе Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC) с задачей отвечать за регулирование финансовой системы, за исключением сектора ценных бумаг. Управление также выполняет некоторые функции Народного банка Китая (Центробанка) и Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг.

В июле Китай объявил об открытии на провинциальном и городском уровне отделений Государственного управления финансового регулирования. В общей сложности было создано 31 провинциальное бюро, пять муниципальных бюро с независимым статусом планирования и 306 муниципальных бюро.

