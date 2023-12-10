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12:21, 10 декабря 2023Мир

Замглавы органа финансового регулирования Китая отстранили от должности

Замглавы органа финансового регулирования Китая Цао Юя отстранили от должности

Фото: Unsplash

Госсовет Китайской Народной Республики (КНР) отстранил Цао Юя от должности заместителя главы Государственного управления финансового регулирования (NAFR). Об этом сообщает Xinhua.

Управление было создано в мае в качестве финансового регулятора страны. Оно подчиняется непосредственно Госсовету КНР. Причины отстранения Цао Юя не уточнялись.

Орган финансового регулирования был создан на базе Комиссии по регулированию банковской деятельности и страхования Китая (CBIRC) с задачей отвечать за регулирование финансовой системы, за исключением сектора ценных бумаг. Управление также выполняет некоторые функции Народного банка Китая (Центробанка) и Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг.

В июле Китай объявил об открытии на провинциальном и городском уровне отделений Государственного управления финансового регулирования. В общей сложности было создано 31 провинциальное бюро, пять муниципальных бюро с независимым статусом планирования и 306 муниципальных бюро.

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      Олег Давыдов
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